الدفاع الفرنسية لـCNN: وضع سفارتنا في بوركينا فاسو تحت السيطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، الجمعة، إن الأوضاع المتعلقة بالسفارة الفرنسية في واغادوغو ببوركينا فاسو "تحت السيطرة" وذلك في تصريح لـCNN.

وكانت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو قالت في وقت سابق، الجمعة، إنها تتعرض لهجوم مسلح وذلك في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وقالت السفارة في تدوينتها: "الهجوم جار ضد السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي،" طالبة من المتواجدين "البقاء" في أماكنهم.

من جهتها وجهت الشرطة الوطنية في بوركينا فاسو تحذيرا عاما طالبة من الناس الابتعاد عن المناطق المحيطة برئاسة الوزراء ودوار الأمم المتحدة، لافتة إلى أن وحدات أمنية خاصة متواجدة على الأرض وتقوم بعملها.