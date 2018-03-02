عشرات القتلى في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات في أذربيجان

الحكومة ومكتب المدعي العام الأذربيجاني كشفوا في بيانات رسمية عن العثور على 25 جثة في مكان الحادث.

وقالت السلطات إنها أنقذت 34 شخصا.

سبب الحريق لم يتضح على الفور، رغم أن السلطات قالت إنها تشتبه بتسبب تماس كهربائي للحريق.

