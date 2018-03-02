عشرات القتلى في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات في أذربيجان

حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات في أذربيجان

العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 مارس/آذار 2018; 08:46 (GMT +0400).
حرائقحوادثمكافحة المخدراتأذربيجان
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أدى حريق في مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأذربيجانية، باكو، إلى مقتل عشرات الأشخاص، الجمعة.

الحكومة ومكتب المدعي العام الأذربيجاني كشفوا في بيانات رسمية عن العثور على 25 جثة في مكان الحادث.
وقالت السلطات إنها أنقذت 34 شخصا.
سبب الحريق لم يتضح على الفور، رغم أن السلطات قالت إنها تشتبه بتسبب تماس كهربائي للحريق.
 

حرائقحوادثمكافحة المخدراتأذربيجان