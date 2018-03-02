الحكومة ومكتب المدعي العام الأذربيجاني كشفوا في بيانات رسمية عن العثور على 25 جثة في مكان الحادث.
وقالت السلطات إنها أنقذت 34 شخصا.
سبب الحريق لم يتضح على الفور، رغم أن السلطات قالت إنها تشتبه بتسبب تماس كهربائي للحريق.
عشرات القتلى في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات في أذربيجان
حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات في أذربيجان
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 مارس/آذار 2018; 08:46 (GMT +0400).
1:01
أدى حريق في مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأذربيجانية، باكو، إلى مقتل عشرات الأشخاص، الجمعة.
الحكومة ومكتب المدعي العام الأذربيجاني كشفوا في بيانات رسمية عن العثور على 25 جثة في مكان الحادث.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.