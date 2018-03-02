بوتين استعرض القوة برسوم متحركة لصاروخ كروز فوق فلوريدا
بوتين استعرض القوة برسوم لصاروخ فوق فلوريدا
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 مارس/آذار 2018; 06:47 (GMT +0400).
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في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرضا وهميا عبر الرسوم المتحركة للصاروخ كروز القادر على حمل رؤوس نووية، كما أظهرت الرسوم المتحركة الصاروخ ينفصل ويبدو أنه كان يستهدف ولاية فلوريدا الأمريكية.
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