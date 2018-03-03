كبير جواسيس أمريكا الأسبق يعلق لـCNN على صاروخ بوتين الذي "لا يقهر"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جيمس كلابر، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن روسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والروس بشكل عام يعلمون "محدودية أنظمتنا الصاروخية،" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مقابلة حصرية لكلابر مع CNN حيث قال: "بالنسبة لي يتعلق الأمر ببوتين ذاته أكثر من أن يكون رسالة موجهة، نعم روسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة الأمريكية وبيننا نحن الاثنين يمكننا تفجير بعضنا البعض مرات عديدة.. ويعكس هذا باعتقادي أيضا هاجس بوتين فيما يتعلق بمنظومتنا الدفاعية الصاروخية، أنا متأكد أنه والروس يعلمون محدودية منظومتنا في الوقت الحالي وأنها ليست مصممة لإحباط هجوم نووي شامل من روسيا."

وتابع قائلا: "بدى ذلك (خطاب بوتين) أشبه بشخص يطرق بملعقته على كرسي خشبي للفت الانتباه كما يفعل أطفالي، وجزء من ذلك لأنه يشعر بأنه لا يحظى بالاحترام."