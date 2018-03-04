كوريا الجنوبية ترسل وفداً رفيع المستوى لجارتها الشمالية

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، إرسال مدير استخباراتها وأبرز مستشار أمني لديها ضمن وفدٍ رفيع المستوى إلى العاصمة الكورية الشمالية بزيارة الإثنين، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأزرق، وهو المقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية.

وسيمكث الوفد ليلة واحدة في كوريا الشمالية، لتركز الزيارة على العلاقات الثنائية الكورية وتأسيس ظروف لبدء الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقاً لمتحدث باسم البيت الأزرق، يون يونغ-تشان، وبعد زيارتهم إلى بيونغ يانغ سيتوجه وفد كوريا الجنوبية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وسيتضمن الوفد عشرة أشخاص برئاسة مدير استخبارات كوريا الجنوبية تشانغ يو-يونغ (الذي يعتبر أبرز مستشار أمني لرئيس الدولة) كما سيتضمن الوفد أيضاً نائب وزير الاتحاد تشان هاي-سونغ، ونائب مدير الاستخبارات الوطنية ونائب مدير البيت الأزرق.

وسيعود الوفد إلى سيؤول إلى سيؤول الثلاثاء، لينطلق أفراد من الوفد إلى الولايات المتحدة للتحاور حول نتائج الاجتماع مع الجارة الشمالية مع واشنطن.

ولن يسافر أي صحفيون برفقة الوفد الكوري الجنوبي، وفقاً لما ذكره البيت الأزرق.

وقد بدأت العلاقات الكورية بتحسن عند مشاركة الدولة الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت مؤخراً في سيؤول، ليرسل القائد الكوري الشمالي شقيقته ضمن الوفد.