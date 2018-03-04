شاهد.. برلين تتظاهر ضد أردوغان وحملته بعفرين

(CNN)-- تظاهرت حشود في العاصمة الألمانية برلين السبت، وذلك ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحملته العسكرية في عفرين. المتظاهرون هتفوا بعبارات مثل "أردوغان إرهابي" وقادوا دبابة وهمية "صنعت في ألمانيا" إدانة للهجوم العسكري التركي ضد القوات الكردية في سوريا.