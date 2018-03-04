(CNN)-- تظاهرت حشود في العاصمة الألمانية برلين السبت، وذلك ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحملته العسكرية في عفرين. المتظاهرون هتفوا بعبارات مثل "أردوغان إرهابي" وقادوا دبابة وهمية "صنعت في ألمانيا" إدانة للهجوم العسكري التركي ضد القوات الكردية في سوريا.
شاهد.. برلين تتظاهر ضد أردوغان وحملته بعفرين
شاهد.. برلين تتظاهر ضد أردوغان وحملته بعفرين
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
0:44
أبدى متظاهرون خيبة أملهم ودهشتهم من المستشارة الألمانية، قائلين إنها تدعم "المستبدّ" في تركيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.