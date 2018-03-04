اعتقال والدين عثر على أطفالهما يعيشون بصندوق
اعتقال والدين عثر على أطفالهما يعيشون بصندوق
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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قالت الشرطة في كاليفورنيا إنها اعتقلت والدين بعد العثور على أطفال يعيشون داخل هيكل خشبي عبارة عن صندوق صغير على مدى أربع سنوات.
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