سفارة أمريكا بتركيا تحذر رعاياها.. وتعلن: أبوابنا مغلقة بسبب "تهديد أمني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، الاثنين، تحذيرا لرعاياها مشيرة إلى إغلاق أبوابها، الثلاثاء، وذلك بسبب ما وصفته بـ"تهديد أمني."

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن السلطات الأمنية اعتقلت أربعة عراقيين بعد عملية مشتركة نفذها الأمن والاستخبارات على خلفية "مخطط مهاجمة السفارة الأمريكية في أنقرة."

وقالت السفارة على موقعها الرسمي: "خلال وقت الإغلاق لن تقدم السفارة خدماتها الطارئة وخدماتها الروتينية مثل إصدار جوازات السفر وإعادة تجديدها واستبدال الجوازات المسروقة والمستبدلة.."