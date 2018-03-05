الصين ترفع ميزانية جيشها.. قوة كبرى بثقل عالمي
الصين ترفع ميزانية جيشها.. قوة بثقل عالمي
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 مارس/آذار 2018; 05:59 (GMT +0400).
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تخطط الصين لتعزيز الإنفاق على قواتها بـ8.1% عام 2018 كجزء من محاولات تطوير وتحديث قواتها المسلحة.
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