الصين ترفع ميزانية جيشها.. قوة كبرى بثقل عالمي

الصين ترفع ميزانية جيشها.. قوة بثقل عالمي

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 مارس/آذار 2018; 05:59 (GMT +0400).
الجيش الصينيالصينالحكومة الصينية
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تخطط الصين لتعزيز الإنفاق على قواتها بـ8.1% عام 2018 كجزء من محاولات تطوير وتحديث قواتها المسلحة. 

الجيش الصينيالصينالحكومة الصينية