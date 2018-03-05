شاهد.. انهيار جزء من سقف مطار دولي في الصين

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انهار جزء من سقف مطار نانتشانغ تشانغبي الدولي بمقاطعة جيانغشي بشرق الصين، عندما تسببت عاصفة بهطول أمطار غزيرة والرياح العاتية المرافقة معها والتي أثرت على سطح مبنى المطار بعد ظهر الأحد، و لحسن الحظ لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.