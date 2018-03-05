ثلاثة أسباب تبرز أهمية انتخابات إيطاليا
ثلاثة أسباب تبرز أهمية انتخابات إيطاليا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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صوت الإيطاليون في انتخابات برلمانية، الأحد وسط التوترات حول ملف الهجرة وعلاقات إيطاليا بالاتحاد الأوروبي. وفيما يلي ثلاثة أسباب لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة.
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