ثلاثة أسباب تبرز أهمية انتخابات إيطاليا

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صوت الإيطاليون في انتخابات برلمانية، الأحد وسط التوترات حول ملف الهجرة وعلاقات إيطاليا بالاتحاد الأوروبي. وفيما يلي ثلاثة أسباب لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة.