ثلاثة أسباب تبرز أهمية انتخابات إيطاليا

ثلاثة أسباب تبرز أهمية انتخابات إيطاليا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
الحكومة الإيطاليةايطالياالانتخاباتسيلفيو برلسكونيالاتحاد الأوروبي
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صوت الإيطاليون في انتخابات برلمانية، الأحد وسط التوترات حول ملف الهجرة وعلاقات إيطاليا بالاتحاد الأوروبي. وفيما يلي ثلاثة أسباب لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة.

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