شاهد.. تهم تاريخية بالاعتداء الجنسي ضد مسؤول بارز بالفاتيكان

(CNN)-- وصل الكاردينال جورج بيل إلى محكمة الصلح في ملبورن وهو محاط بعشرات من أفراد الشرطة لبدء جلسة الاستماع التي ستسمر لمدة شهر. الكاردينال ذو الـ76 عاماً وجهت له تهم تاريخية على علاقة بتجاوزات جنسية من أكثر من شخص في مسقط رأسه، أستراليا. ويعتبر الكاردينال أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يتعرض للاتهام بالاعتداء الجنسي.