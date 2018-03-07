(CNN) -- بين 20 إلى 40 مليون شخص يعيشون العبودية اليوم. لذا قررت CNN أن تقوم بأمر ما، إذ أطلقت مشروعاً طموحاً، اسمه “مشروع CNN للحرية،” عام 2011. إليكم نبذة عنه، وأبرز إنجازاته.
مشروع CNN للحرية: هذه مهمتنا
مشروع CNN للحرية: هذه مهمتنا
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 04:49 (GMT +0400).
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تعرف إلى مهمة مشروع شبكتنا للحرية.
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