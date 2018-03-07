مشروع CNN للحرية: هذه مهمتنا

مشروع CNN للحرية: هذه مهمتنا

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 04:49 (GMT +0400).
الطريق إلى الحرية
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تعرف إلى مهمة مشروع شبكتنا للحرية.

(CNN) -- بين 20 إلى 40 مليون شخص يعيشون العبودية اليوم. لذا قررت CNN أن تقوم بأمر ما، إذ أطلقت مشروعاً طموحاً، اسمه “مشروع CNN للحرية،” عام 2011. إليكم نبذة عنه، وأبرز إنجازاته.

الطريق إلى الحرية