مشروع CNN للحرية: هذه مهمتنا

(CNN) -- بين 20 إلى 40 مليون شخص يعيشون العبودية اليوم. لذا قررت CNN أن تقوم بأمر ما، إذ أطلقت مشروعاً طموحاً، اسمه “مشروع CNN للحرية،” عام 2011. إليكم نبذة عنه، وأبرز إنجازاته.