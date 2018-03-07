سابقة بألمانيا.. انتظار بت محكمة بقضية يمينيين هاجموا لاجئين

(CNN)-- في أول قضية قانونية من نوعها في ألمانيا، تم محاكمة أعضاء من جماعة "فريتال" اليمينية المتطرفة - سبعة رجال وامرأة - فى دريسدن، وذلك بسبب هجمات بالقنابل على منازل اللاجئين فى فريتال بألمانيا. تحدث مئات الاعتداءات المماثلة في ألمانيا كل عام، لكنها لم تحاكم أبداً على أنها قضايا إرهاب في محكمة اتحادية.