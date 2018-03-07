سابقة بألمانيا.. انتظار بت محكمة بقضية يمينيين هاجموا لاجئين

بت محكمة بقضية يمينيين هاجموا لاجئين بألمانيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
ألمانياالشرطة الألمانيةقضاءأزمة اللاجئين
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شكّلت المحاكمة سابقة قانونية في ألمانيا، فلأول مرة يُتّهم يمينيون متطرفون بجرائم إرهاب.

(CNN)-- في أول قضية قانونية من نوعها في ألمانيا، تم محاكمة أعضاء من جماعة "فريتال" اليمينية المتطرفة - سبعة رجال وامرأة - فى دريسدن، وذلك بسبب هجمات بالقنابل على منازل اللاجئين فى فريتال بألمانيا. تحدث مئات الاعتداءات المماثلة في ألمانيا كل عام، لكنها لم تحاكم أبداً على أنها قضايا إرهاب في محكمة اتحادية.

ألمانياالشرطة الألمانيةقضاءأزمة اللاجئين