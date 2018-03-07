(CNN)-- في أول قضية قانونية من نوعها في ألمانيا، تم محاكمة أعضاء من جماعة "فريتال" اليمينية المتطرفة - سبعة رجال وامرأة - فى دريسدن، وذلك بسبب هجمات بالقنابل على منازل اللاجئين فى فريتال بألمانيا. تحدث مئات الاعتداءات المماثلة في ألمانيا كل عام، لكنها لم تحاكم أبداً على أنها قضايا إرهاب في محكمة اتحادية.
سابقة بألمانيا.. انتظار بت محكمة بقضية يمينيين هاجموا لاجئين
بت محكمة بقضية يمينيين هاجموا لاجئين بألمانيا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
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شكّلت المحاكمة سابقة قانونية في ألمانيا، فلأول مرة يُتّهم يمينيون متطرفون بجرائم إرهاب.
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