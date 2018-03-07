شاهد.. كيم جونغ أون يبدي استعداده لتجميد البرنامج النووي

كيم جونغ يبدي استعداده لتجميد البرنامج النووي

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 04:26 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأسلحة نوويةأمريكاكيم جونغ أون
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اتفقت كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية أو التقليدية ضد الجنوب.

(CNN)-- قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة وتعليق برنامجها النووي الى حين انتهاء المحادثات. وعاد وفد من الجنوب من رحلة إلى الشمال، الثلاثاء، وأعلن عقد قمة بين الكوريتين قريباً فى المنطقة منزوعة السلاح فى أبريل/ نيسان القادم.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأسلحة نوويةأمريكاكيم جونغ أون