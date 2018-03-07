(CNN)-- قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة وتعليق برنامجها النووي الى حين انتهاء المحادثات. وعاد وفد من الجنوب من رحلة إلى الشمال، الثلاثاء، وأعلن عقد قمة بين الكوريتين قريباً فى المنطقة منزوعة السلاح فى أبريل/ نيسان القادم.
شاهد.. كيم جونغ أون يبدي استعداده لتجميد البرنامج النووي
كيم جونغ يبدي استعداده لتجميد البرنامج النووي
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 04:26 (GMT +0400).
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اتفقت كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية أو التقليدية ضد الجنوب.
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