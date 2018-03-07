شاهد.. كيم جونغ أون يبدي استعداده لتجميد البرنامج النووي

(CNN)-- قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة وتعليق برنامجها النووي الى حين انتهاء المحادثات. وعاد وفد من الجنوب من رحلة إلى الشمال، الثلاثاء، وأعلن عقد قمة بين الكوريتين قريباً فى المنطقة منزوعة السلاح فى أبريل/ نيسان القادم.