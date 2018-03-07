باكستان تصدر رخص قيادة بدون تحديد الجنس للمتحولين

باكستان: رخص قيادة بدون تحديد الجنس للمتحولين

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 08:26 (GMT +0400).
باكستانالمثلية الجنسيةسيارات
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في السابق، كان يتوجب عليهم تسجيل جنسهم إما تحت خانة رجال أو نساء.

(CNN)--متحولون جنسياً في باكستان يحصلون على أول رخصة قيادة مركبة مع رمز "X" في خانة جنس السائق.

باكستانالمثلية الجنسيةسيارات