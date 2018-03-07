إنجاب الأطفال غير مرغوب فيه..وسط فقر منتشر في الفلبين

إنجاب الأطفال غير مرغوب فيه..وسط فقر بالفلبين

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 03:53 (GMT +0400).
الفلبينالإجهاضالطريق إلى الحريةاليوم العالمي للمرأةقضايا المرأة
2:55

الإجهاض غير شرعي في الفلبين، وأساليب منع الحمل باهضة الثمن ولا يعرف الناس عنها، وسط فقر منتشر في الفلبين.

(CNN) -- ماغدالينا باكالاندو هي جزء من منظمة توزع أساليب منع الحمل مجاناً في أحد مناطق العاصمة الفلبينية مانيلا الأكثر ازدحاماً بالسكان، توندو، حيث لا يمكن لغالبية الناس تحمل تكلفتها، كما أن العديد منهم لا يعرف أنها بمثابة خيار موجود. نلتقي بعض النساء هناك، واللاتي يقلن إنهن لم يتمكن من الوصول إليها أبداً، أو يعرفن بوجودها.

الفلبينالإجهاضالطريق إلى الحريةاليوم العالمي للمرأةقضايا المرأة