أعراض غريبة تشل جاسوساً روسياً وابنته ببريطانيا.. وتوتر في الأفق

لندن، بريطانيا (CNN)-- قال مصدر لشبكة CNN إن السيدة التي عثر عليها فاقدة للوعي بجانب سيرغي سكريبال، العميل الروسي المزدوج السابق، هي ابنته. العميل ذو الـ66 عاماً اتهم بتجسسه لصالح بريطانيا، وابنته يوليا ذات الـ33 عاماً كانت في زيارة له من روسيا، وكلاهما في حالة صحية حرجة ونقلا إلى المستشفى بعد “تعرضهما لمادة غير معروفة.”