لندن، بريطانيا (CNN)-- قال مصدر لشبكة CNN إن السيدة التي عثر عليها فاقدة للوعي بجانب سيرغي سكريبال، العميل الروسي المزدوج السابق، هي ابنته. العميل ذو الـ66 عاماً اتهم بتجسسه لصالح بريطانيا، وابنته يوليا ذات الـ33 عاماً كانت في زيارة له من روسيا، وكلاهما في حالة صحية حرجة ونقلا إلى المستشفى بعد “تعرضهما لمادة غير معروفة.”
أعراض غريبة تشل جاسوساً روسياً وابنته ببريطانيا.. وتوتر في الأفق
أعراض غريبة تشل جاسوسا روسيا وابنته ببريطانيا
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:55
جاسوس روسي سابق تحوّل إلى مخبر. وعثر عليه بحالة صحية حرجة بعد فقدانه للوعي.
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