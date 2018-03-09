سيؤول: ترامب وافق على مقابلة زعيم كوريا الشمالية

سيؤول، كوريا الشمالية (CNN)— أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الشمالية، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال إنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بحلول مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد دعوة من بيونغ يانغ.

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من جهته قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن ترامب وافق على مقابلة كيم جونغ أون مفصلا ذلك على لقاءات أولية أقل رسمية لأن "قبول الدعوة ومقابلة الشخص الوحيد الذي يمكنه بالفعل اتخاذ القرارات يعتبر أمرا منطقيا."

وأضاف المسؤول: "جزي من سبب انتخاب ترامب هو قابليته لاتخاذ المبادرات بصورة مختلفة تماما عن المبادرات السابقة للرؤساء الأمريكيين، وهذا الأمر لا يمكن أن يبدو أكثر وضوحا من سياسته تجاه كوريا الشمالية."