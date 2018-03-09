(CNN)— توصل علماء فضاء إلى اكتشاف بعض الأسرار الغامضة لكوكب المشتري وسطحه الغازي الكثيف
بفضل مركبة الفضاء الأمريكية "جونو" التي تحلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.
شاهد.. اكتشاف تفاصيل غير مسبوقة عن كوكب المشتري
اكتشاف تفاصيل غير مسبوقة عن كوكب المشتري
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 09 مارس/آذار 2018; 10:00 (GMT +0400).
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الاكتشاف جاء بفضل مركبة الفضاء الأمريكية "جونو" التي تحلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.
(CNN)— توصل علماء فضاء إلى اكتشاف بعض الأسرار الغامضة لكوكب المشتري وسطحه الغازي الكثيف
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