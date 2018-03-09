شاهد.. اكتشاف تفاصيل غير مسبوقة عن كوكب المشتري

(CNN)— توصل علماء فضاء إلى اكتشاف بعض الأسرار الغامضة لكوكب المشتري وسطحه الغازي الكثيف

بفضل مركبة الفضاء الأمريكية "جونو" التي تحلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.