جولة داخل سجن مختلف جدا.. إقامة فندقية وطبخ 5 نجوم و"DVD"!
جولة داخل سجن مختلف جدا.. عندهم "DVD"!
العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 مارس/آذار 2018; 10:07 (GMT +0400).
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في هذه الدولة يعتقد المسؤولون والمساجين، على حد سواء، أن حرمان المساجين من الحرية عقوبة كافية ولكن لا يجب أخذ حياتهم منهم. ورغم أن السجون تقدم ما يبدو كإقامة شبه فندقية إلا أن المساجين يفتقدون حريتهم.
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