جولة داخل سجن مختلف جدا.. إقامة فندقية وطبخ 5 نجوم و"DVD"!

1:59

في هذه الدولة يعتقد المسؤولون والمساجين، على حد سواء، أن حرمان المساجين من الحرية عقوبة كافية ولكن لا يجب أخذ حياتهم منهم. ورغم أن السجون تقدم ما يبدو كإقامة شبه فندقية إلا أن المساجين يفتقدون حريتهم.