حصريا لـCNN.. ترامب سيحصل على عرض عسكري بواشنطن ولكن دون مدرعات مجنزرة.. وهذا السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" أطلعت عليها شبكة CNN عن خطة لتنفيذ عرض عسكري بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن هذا العرض لن يتضمن دبابات مجنزرة، وفقا للمذكرة.

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وبينت المذكرة المقدمة إلى رئيس أركان الجيش الأمريكي، الخميس والتي تقدم خطة مقترحة لهذا الحدث "أن العرض العسكري سيتضمن عربات مدولبة فقط للحد من الضرر الذي قد يلحق بالبنية التحتية المحلية" مقارنة مع المدرعات المجنزرة وتأثيرها المحتمل على شوارع العاصمة، واشنطن.

وأشارت المذكرة إلى أن العرض العسكري سيتضمن "مكونات جوية ثقيلة" وتحليق للطائرات فوق مكان العرض بما يتضمن ذلك من عرض لطائرات قديمة "إن توفرت" لافتة إلى أن العرض سيركز على "مساهمة المحاربين القدامى منذ حرب الثورة إلى اليوم" وإبراز "صمن الحرية."