ترامب: كوريا الشمالية وعدت بإيقاف تجاربها الصاروخية خلال اجتماعاتنا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن كوريا الشمالية وعدت بإيقاف تجاربها الصاروخية، وذلك بعد قبوله مبدئيا بلقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن "كوريا الشمالية لم تقم بأي تجارب صاروخية منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ووعدت بأنها لن تقوم بذلك خلال اجتماعاتنا، وأعتقد أنهم سوف يحترمون تعهدهم".

وفي تغريدة أخرى، أكد ترامب أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن كوريا الشمالية، قائلا: "تحدثنا حديثا مطولا بشأن الاجتماع مع كيم جونج أون. الرئيس شي أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء. الصين ما زالت متعاونة!".

وكان ترامب قال، الجمعة، إن "الاتفاق مع كوريا الشمالية في طور الإعداد وسيكون إذا اكتمل اتفاقا جيدا جدا للعالم. سيتم تحديد الزمان والمكان". بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب "لن يعقد الاجتماع دون أن يرى خطوات ملموسة وأفعالا ملموسة من كوريا الشمالية".