شاهد.. مرشحة أمريكية ترضع طفلاً في إعلان لحملتها

(CNN)--ساعدت كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن، في حظر مادة "بيسفينول أ" التي تستخدم في تصنيع عبوات ورضاعات حليب الأطفال في الولاية.

