شاهد.. مرشحة أمريكية ترضع طفلاً في إعلان لحملتها

(CNN)--ساعدت كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن، في حظر مادة "بيسفينول أ" التي تستخدم في تصنيع عبوات ورضاعات حليب الأطفال في الولاية.
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مرشحة أمريكية ترضع طفلاً في إعلان لحملتها
العالم
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كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن.
(CNN)--ساعدت كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن، في حظر مادة "بيسفينول أ" التي تستخدم في تصنيع عبوات ورضاعات حليب الأطفال في الولاية.
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