شاهد.. مرشحة أمريكية ترضع طفلاً في إعلان لحملتها

مرشحة أمريكية ترضع طفلاً في إعلان لحملتها

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن.

(CNN)--ساعدت كيلدا رويز، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات ولاية ويسكونسن، في حظر مادة "بيسفينول أ" التي تستخدم في تصنيع عبوات ورضاعات حليب الأطفال في الولاية.
 

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