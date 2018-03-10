ترامب يقبل لقاء كيم.. هل تكون أهم لحظة بتاريخ البلدين؟

ترامب يقبل لقاء كيم.. هل تكون أهم لحظة؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
دونالد ترامبكيم جونغ أونكوريا الشماليةأمريكا
2:36

في لحظة ما كان يبدو أن البلدين على شفا الدخول في حرب، لكن قد يحدث ما يعتبر إنجازاً سياسياً الآن.

(CNN)-- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. حدوث هذا الأمر كان لا يصدق قبل فترة وجيزة ولكن ها نحن هنا، فكيف حدث ذلك؟

دونالد ترامبكيم جونغ أونكوريا الشماليةأمريكا