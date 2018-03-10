(CNN)-- يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقول دائماً بأنه يفعل أشياء لم نرها من قبل، في قضايا تتراوح بين الدبلوماسية وإلغاء القيود التنظيمية، هذا الفيديو يستعرض بعضاً من تلك اللحظات.
شاهد.. ترامب ورئاسته التي "لم يسبق لها مثيل"
شاهد.. ترامب ورئاسته التي "لم يسبق لها مثيل"
العالم
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 04:35 (GMT +0400).
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هذا الفيديو يستعرض بعض اللحظات التي قال فيها ترامب بأنه يفعل أشياء لم نرها من قبل.
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