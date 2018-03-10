شاهد.. ترامب ورئاسته التي "لم يسبق لها مثيل"

شاهد.. ترامب ورئاسته التي "لم يسبق لها مثيل"

العالم
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 04:35 (GMT +0400).
أمريكاالإدارة الأمريكيةالجيش الأمريكيدونالد ترامب
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هذا الفيديو يستعرض بعض اللحظات التي قال فيها ترامب بأنه يفعل أشياء لم نرها من قبل.

(CNN)-- يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقول دائماً بأنه يفعل أشياء لم نرها من قبل، في قضايا تتراوح بين الدبلوماسية وإلغاء القيود التنظيمية، هذا الفيديو يستعرض بعضاً من تلك اللحظات.

أمريكاالإدارة الأمريكيةالجيش الأمريكيدونالد ترامب