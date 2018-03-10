شاهد.. ترامب ورئاسته التي "لم يسبق لها مثيل"

(CNN)-- يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقول دائماً بأنه يفعل أشياء لم نرها من قبل، في قضايا تتراوح بين الدبلوماسية وإلغاء القيود التنظيمية، هذا الفيديو يستعرض بعضاً من تلك اللحظات.