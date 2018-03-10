(CNN)-- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد رعد الحسين، إن الهجمات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كانت "مشينة تماماً"، مضيفاً أن مثل هذه التعليقات تجعل "الشخص يعتقد بأن رئيس الفلبين يحتاج إلى أن يتقدم إلى نوع من التقييم النفسي."
زيد بن رعد: دوتيرتي يحتاج تقييما نفسيا
زيد بن رعد: دوتيرتي يحتاج تقييما نفسيا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و45 دقيقة.
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انتقد زيد رعد الحسين الهجمات التي قام بها الرئيس الفلبيني على خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
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