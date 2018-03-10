زيد بن رعد: دوتيرتي يحتاج تقييما نفسيا

(CNN)-- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد رعد الحسين، إن الهجمات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كانت "مشينة تماماً"، مضيفاً أن مثل هذه التعليقات تجعل "الشخص يعتقد بأن رئيس الفلبين يحتاج إلى أن يتقدم إلى نوع من التقييم النفسي."