كيف رد بوتين على إلحاح صحفية بأسئلة حول انتخابات أمريكا؟

هكذا رد بوتين على التدخل بانتخابات أمريكا

العالم
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 09:25 (GMT +0400).
فلاديمير بوتيندونالد ترامبهيلاري كلينتونالانتخابات الأمريكيةقرصنة
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الصحفية في قناة "إن بي سي" الأمريكية، ميغان كيلي، أجرت مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

(CNN)—نفى الرئيس الروسي، فلادمير بوتين خلال مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأمريكية، أي تدخل لبلاده في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، ملقياً باللوم في ذلك على الأمريكيين أنفسهم.

فلاديمير بوتيندونالد ترامبهيلاري كلينتونالانتخابات الأمريكيةقرصنة