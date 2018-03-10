كيف رد بوتين على إلحاح صحفية بأسئلة حول انتخابات أمريكا؟

(CNN)—نفى الرئيس الروسي، فلادمير بوتين خلال مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأمريكية، أي تدخل لبلاده في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، ملقياً باللوم في ذلك على الأمريكيين أنفسهم.