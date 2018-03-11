ترامب: "حافظ على عظمة أمريكا!" شعاري بانتخابات 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عرضًا لحملته لعام 2020 المقبل، معلناً أن شعاره الجديد سيكون "حافظ على عظمة أمريكا!" لأن شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددا" أصبح قديما.

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وخطب ترامب في تجمع بولاية بنسلفانيا قائلا: "شعارنا الجديد عندما نبدأ في العمل.. بعد عامين من الآن، سيكون (حافظ على عظمة أمريكا) مع علامة تعجب."

وأخبر ترامب صحيفة "واشنطن بوست" في يناير/كانون الثاني 2017، أنه قرر رفع شعار "حافظ على عظمة أمريكا" من أجل إعادة انتخابه، وأوعز إلى محاميه بالتعريف عن العبارة مع أو بدون علامة تعجب.

وأدلى ترامب بتصريحاته في الوقت الذي عزز فيه الجمهوري، ريك ساكون، قبل الانتخابات الخاصة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، متفاخرًا بقوة أداء الاقتصاد المستمر خلال فترة ولايته، وانتقد بقسوة الديمقراطيين ووسائل الإعلام.

وجاءت تصريحات ترامب حول الشعار بعد أكثر من أسبوع من على إعلان توظيفه لبراد بإرسالي من أجل إدارة وتوجيه حملته الانتخابية في عام 2020.