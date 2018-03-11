(CNN)-- فيديو نادر لكارولين وجون ف. كينيدي جونيور أثناء لعبهما في البيت الأبيض يعود إلى ستينيات القرن الماضي.
شاهد.. مقاطع نادرة لعائلة كينيدي بالبيت الأبيض
شاهد.. فيديو نادر لعائلة كينيدي بالبيت الأبيض
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
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جون جونيور كان يبلغ من العمر أقل من شهرين بقليل عندما استلم والده الرئاسة.
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