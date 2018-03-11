شاهد.. مقاطع نادرة لعائلة كينيدي بالبيت الأبيض

شاهد.. فيديو نادر لعائلة كينيدي بالبيت الأبيض

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
جون كينيديأمريكاالإدارة الأمريكية
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جون جونيور كان يبلغ من العمر أقل من شهرين بقليل عندما استلم والده الرئاسة.

(CNN)-- فيديو نادر لكارولين وجون ف. كينيدي جونيور أثناء لعبهما في البيت الأبيض يعود إلى ستينيات القرن الماضي.

جون كينيديأمريكاالإدارة الأمريكية