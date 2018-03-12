رئيسة وزراء بريطانيا: موسكو على الأغلب وراء تسميم الجاسوس الروسي بمادة أعصاب عسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الاثنين، إن موسكو "على الأغلب" تقف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته جوليا باستخدام عنصر كيماوي يستهدف الأعصاب.

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ولفتت ماي إلى وجود احتمالين وراء ما جرى، الأول يتمثل بأن موسكو مسؤولة بصورة مباشرة عن هذا العمل الذي نفذ بواسطة مادة كيماوية من فئة عسكرية طورت في روسيا، أو أن الروس فقدوا سيطرتهم على هذه المادة وسمحوا بوصولها لأيدي الآخرين.

وكشفت ماي أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، استدعى السفير الروسي لبريطانيا، حول هذه القضية، مشيرة إلى أن حكومتها تريد إجابة من الدولة الروسية بنهاية غد الثلاثاء.