"انتخابات" في كوبا.. حزب واحد ومرشح وحيد

(CNN)-- صوت الكوبيون، الأحد، لاختيار جمعية وطنية جديدة ، و كما هو الحال دائماً، فلا يوجد سوى مرشح واحد لكل منصب، والحزب السياسي الوحيد المسموح به هو الحزب الشيوعي الكوبي. الأمر المختلف هذه المرة هو أن الأعضاء “المنتَخَبين” الجدد سيختارون خليفة راؤول كاسترو.