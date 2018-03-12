"انتخابات" في كوبا.. حزب واحد ومرشح وحيد

"انتخابات" في كوبا.. حزب واحد ومرشح وحيد

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
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اتجه سكان كوبا، الأحد، للتصويت لاختيار الجمعية الوطنية الجديدة.

(CNN)-- صوت الكوبيون، الأحد، لاختيار جمعية وطنية جديدة ، و كما هو الحال دائماً، فلا يوجد سوى مرشح واحد لكل منصب، والحزب السياسي الوحيد المسموح به هو الحزب الشيوعي الكوبي. الأمر المختلف هذه المرة هو أن الأعضاء “المنتَخَبين” الجدد سيختارون خليفة راؤول كاسترو.

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