عشرات القتلى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال
عشرات القتلى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال
العالم
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قتل العشرات من الركاب بعد تحطم طائرة خلال عملية الهبوط على مدرج في الاتجاه الخاطئ، الاثنين، في مطار تريبهوفان بالعاصمة النيبالية كاتماندو.
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