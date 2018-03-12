عشرات القتلى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال

عشرات القتلى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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قتل العشرات من الركاب بعد تحطم طائرة خلال عملية الهبوط على مدرج في الاتجاه الخاطئ، الاثنين، في مطار تريبهوفان بالعاصمة النيبالية كاتماندو.

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