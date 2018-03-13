ترامب يقيل تيلرسون ويعيّن بومبيو وزيرا للخارجية خلفا له

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، معلنا عن تعيين مايك بومبيو، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA."

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إن جينا هاسبيل ستكون رئيسة الاستخبارات الجديدة خلفا لبومبيو، حيث قال في تغريدته: "مايك بومبيو رئيس الـCIA سيكون وزير خارجيتنا الجديد، وسيقوم بدور رائع."

وتابع ترامب في تغريدته: "شكرا ريكس تيلرسون لخدماته، جينا هاسبيل ستصبح رئيسة الـCIA وأول امرأة تختار (لهذا المنصب) مبروك للجميع."