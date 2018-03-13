إطلاق النار على شخص يحمل سكينا خارج منزل السفير الإيراني في فيينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الشرطة النمساوية إن حارسا أطلق النار على رجل يحمل سكينا خارج مقر إقامة السفير الإيراني في فيينا مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل الرجل على الفور.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، هارالد سوروس، إن القتيل، وهو نمساوي يبلغ من العمر ٢٦ عاما، مات متأثرا بإصابته. ولم يتم الكشف عن هويته.

وبدأ الهجوم، الذي وقع الساعة ١١:٣٥ مساء بعد مواجهة بين المهاجم والحارس، ودار بينهما عراك بعد اقتراب المهاجم من المبنى، ما دفع الحارس إلى إطلاق النار عليه أربع مرات.

ولم يتضح مع إذا كان السفير الإيراني عبادالله مولاي في منزله أم لا وقت الهجوم.

وعلى إثر هذا الهجوم، رفعت الشرطة النمساوية من مستوى الأمن في مناطق مختلفة من العاصمة، خصوصا تلك التي تحوي مبان دبلوماسية.

وسابقا هذا الشهر، طُعِن أربعة أشخاص في هجومين بالسلاح الأبيض في العاصمة النمساوية، ما أدى إلى إصابات متفاوتة.