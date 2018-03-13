تيلرسون يبرز بأول خطاب بعد إقالته إنجازاته بكوريا الشمالية وسوريا وأفغانستان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، إنه سينقل صلاحياته اعتبارا من منتصف الليلة، إلى نائبه وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إقالته في وقت سابق الثلاثاء.

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ودافع تيلرسون عن سجله والإنجازات التي حققها خلال فترة تقلده لمنصبه وبذل الجهود لجلب كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات من خلال تطبيق أقصى حملات الضغط، ملقيا الضوء على الجهود المبذولة لدفع الأوضاع قدما في ملف أفغانستان بالإضافة إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالحملة الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" ودعم استقرار العراق.

ويذكر أن ترامب أعلن إقالة تيلرسون في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلنا أيضا تعيين مايك بومبيو، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" خلفا لتيلرسون.