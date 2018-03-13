موسكو ترفض مهلة لندن وتطلب عينات من المادة التي سمم بها الجاسوس الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبرت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، عنن رفضها للمهلة التي حددتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ومطالبها بتقديم تفسير حول المادة الكيماوية الروسية الصنع، التي سمم بها الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته جوليا في بريطانيا.

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ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية بيان الخارجية وجاء فيه: " في الـ 13 من آذار/ مارس، تم استعداء السفير البريطاني في موسكو، لوري بريستو. وأعرب النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، عن الاحتجاج الصارم على اتهامات السلطات البريطانية الباطلة بحق روسيا بضلوعها في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا".

وأردف البيان أنه "تم التأكيد على أن موسكو لن ترد على المهلة الأخيرة التي منحتها إياها لندن ما لم تستلم روسيا عينات من المادة الكيميائية التي يستند إليها التحقيق، وما لم تبدأ بريطانيا بالتصرف بما يتطابق مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تنص على التحقيق المشترك فيما حدث، الأمر الذي كنا مستعدين له".

والقى البيان الضوء على أن "دون ذلك كل اتهامات لندن لا معنى لها. ننطلق في هذه الحالة من أن الحادث هو محاولة أخرى غير شريفة من السلطات البريطانية لتشويه سمعة روسيا.. أية تهديدات بفرض تدابير عقابية بحق روسيا الاتحادية لن تبقى دون رد. وعلى الجانب البريطاني أن يعي ذلك."