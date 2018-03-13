هذا ما قاله ترامب بأول تصريح بعد اقاله وزير الخارجية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مايك بومبيو، يتمتع بمزايا عديدة لافتة إلى أنهما يتفقان ويقفان على مسافة واحدة من المسائل، وذلك في أول تصريح له بعد إعلان إقالة تيليرسون من منصب الخارجية وتعيين بامبيو خلفا له.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، حيث قال ترامب: "عملت مع مايك بومبيو لمدة الآن، لديه طاقة وعلم عالي ونحن دوما على المسافة ذاتها من الأمور وعلاقتنا جيدة جدا وهذا ما اريده في وزير الخارجية، أتمنى لريكس تيلرسون الأفضل، جينا (هاسبيل) على فكرة والتي أعرفها جيدا وعملنا معا بصورة قريبة ستكون أول امرأة ترأس وكالة الاستخبارات الأمريكية وهي انسانة متميزة."

ولفت ترامب إلى أنه وريكس تيليرسون تجمعهما علاقة جيدة إلا أنهما يختلفان حول عدد من القضايا الأساسية مثل الاتفاق النووي الإيراني.