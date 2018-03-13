مقتل اثنين وإصابة بليغة فيما يعتقد أنها “جرائم كراهية” بتكساس
مقتل 2 فيما يعتقد أنها “جرائم كراهية” بتكساس
العالم
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الشرطة الأمريكية تكشف عن ارتباط ثلاث حوادث انفجار لطرود بريدية في ولاية تكساس
الشرطة الأمريكية تكشف عن ارتباط ثلاث حوادث انفجار لطرود بريدية في ولاية تكساس
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