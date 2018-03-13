شاهد.. طيار أمريكي يرصد جسماً غامضاً يحلق بسرعة عالية

طيار أمريكي يرصد جسم غامض يحلق بسرعة عالية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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فيديو نشر حديثاً التقط عام 2015 يظهر مواجهة بين طيار أمريكي وأحد الأجسام الطائرة الغامضة.

(CNN)— رصد طيار أمريكي جسمًا غامضًا يطير بسرعة فائقة، وأظهر فيديو نشر حديثاً المرور الخاطف للجسم الغريب غير محدد المعالم.

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