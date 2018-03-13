من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون كوزير لخارجية أمريكا؟
من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون؟
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 13 مارس/آذار 2018; 07:25 (GMT +0400).
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أدى مايك بومبيو عضو الكونغرس السابق لولاية كنساس الأمريكية اليمين كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" في يناير 2017.
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