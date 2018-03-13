من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون كوزير لخارجية أمريكا؟

من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون؟

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 13 مارس/آذار 2018; 07:25 (GMT +0400).
أمريكاالبيت الأبيضدونالد ترامبالكونغرس الأمريكيالإدارة الأمريكية
1:14

أدى مايك بومبيو عضو الكونغرس السابق لولاية كنساس الأمريكية اليمين كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" في يناير 2017.

أمريكاالبيت الأبيضدونالد ترامبالكونغرس الأمريكيالإدارة الأمريكيةوكالة الاستخبارات الأمريكيةالانتخابات الأمريكيةريكس تيلرسون