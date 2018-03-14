ما رأي رئيس الـCIA الأسبق بجين هاسيل؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عبّر جيمس كلابر، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" عن دعمه لجينا هاسبيل التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تعيينها لتكون بذلك أول امرأة ترأس الـCIA إن تم الموافقة عليها من قبل الكونغرس.

من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون كوزير لخارجية أمريكا؟ 1:14

جاء ذلك في مقابلة لكلابر مع CNN حيث قال: "أنا أدعمها، وأرى فيها قدرات كبيرة، وعملت معها في بعض المناسبات خارج البلاد عندما كنت رئيسا للوكالة، وبرأيي أعتقد أنها ستكون جيدة لهذا المنصب بالوكالة حيث تنال قدرا كبيرا من الاحترام."

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وحهها مُشرعون أمريكيون منهم السيناتور جون ماكين، حول إشراف هاسبيل لسجن شهد عمليات تعذيب للأسرى في سجن تابع للوكالة في تايلند العام 2002، حيث قال: "هذا أمر بحاجة للاهتمام، وهو أمر لابد على جينا التعامل معه والتطرق له."