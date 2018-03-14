(CNN) -- في يوم MyFreedomDay#، يخبرنا بعض الطلاب والشخصيات المشهورة من حول العالم عن معنى الحرية بالنسبة إليهم.
في يوم CNN للحرية.. ماذا تعني الحرية لكم؟
في يوم CNN للحرية.. ماذا تعني الحرية لكم؟
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
2:08
أشخاص من حول العالم يعبّرون عن معنى الحرية بالنسبة إليهم.
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