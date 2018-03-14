في يوم CNN للحرية.. ماذا تعني الحرية لكم؟

في يوم CNN للحرية.. ماذا تعني الحرية لكم؟

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
الطريق إلى الحريةعبودية
2:08

أشخاص من حول العالم يعبّرون عن معنى الحرية بالنسبة إليهم.

(CNN) -- في يوم MyFreedomDay#، يخبرنا بعض الطلاب والشخصيات المشهورة من حول العالم عن معنى الحرية بالنسبة إليهم.

الطريق إلى الحريةعبودية