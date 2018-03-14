بومبيو بعد تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية: قيادة ترامب جعلت أمريكا أكثر أمانا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الذي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعيينه خلفا لريكس تيرلسون، الثلاثاء، إن قيادة ترامب جعلت أمريكا أكثر أمانا على حد تعبيره.

من هو مايك بومبيو خليفة تيلرسون كوزير لخارجية أمريكا؟ 1:14

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث قال: "أنا ممتن جدا للرئيس ترامب على السماح لي بالعمل مديرا لوكالة المخابرات المركزية، وعلى هذه الفرصة للعمل كوزير للخارجية. حيث أن قيادته جعلت أميركا أكثر أمانا وأتطلع إلى تمثيله والشعب الأمريكي مع بقية أنحاء العالم من أجل تعزيز ازدهار أميركا."

وتابع قائلا: "إن أحد أهم الأوسمة في حياتي كان العمل مع أعظم الموظفين العموميين المتفانين والموهوبين الذين تواصلت معهم إلى جانب كبار رجال ونساء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأنا فخور بالعمل الذي قمنا به نيابة عن أمريكا وندرك أن الوكالة ستواصل ازدهارها تحت قيادة جينا هاسبل."

من جهتها قالت جينا هاسبل، التي أعلن ترامب عن تعيينها كرئيس لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" خلفا لبومبيو: "إنه من دواعي الشرف لي أن أشغل منصب نائب المدير إلى جانب مايك بومبيو في العام الماضي بعد ثلاثين عامًا من العمل كضابط في وكالة الاستخبارات المركزية. وأنا ممتنة للرئيس ترامب لإتاحة الفرصة وكذلك الفخر بثقته بي ليتم ترشيحي لأكون المدير القادم لوكالة المخابرات المركزية. وإذا تم تثبيت التعيين، فإنني أتطلع إلى تزويد الرئيس ترامب بالدعم الاستخباراتي البارز الذي كان يتوقعه خلال سنته الأولى في منصبه،" وفقا لما نقله بيان الخارجية الأمريكية.