"نظرة" صحفية صينية نحو زميلتها تثير ضجة كبيرة!

"نظرة" صحفية صينية نحو زميلتها تثير ضجة!

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
الصينالحكومة الصينيةغرائبوسائل التواصل الاجتماعي
1:06

مقطع الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم عبر الإنترنت في الصين

(CNN)-- في الصين، انتشر فيديو بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث تظهر فيه صحفية صينية تنظر بشكل لافت تجاه زميلتها خلال سؤال لها، وأصبحت هذه النظرة حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

الصينالحكومة الصينيةغرائبوسائل التواصل الاجتماعي