(CNN)-- في الصين، انتشر فيديو بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث تظهر فيه صحفية صينية تنظر بشكل لافت تجاه زميلتها خلال سؤال لها، وأصبحت هذه النظرة حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
"نظرة" صحفية صينية نحو زميلتها تثير ضجة كبيرة!
"نظرة" صحفية صينية نحو زميلتها تثير ضجة!
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
1:06
مقطع الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم عبر الإنترنت في الصين
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