"نظرة" صحفية صينية نحو زميلتها تثير ضجة كبيرة!

(CNN)-- في الصين، انتشر فيديو بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث تظهر فيه صحفية صينية تنظر بشكل لافت تجاه زميلتها خلال سؤال لها، وأصبحت هذه النظرة حديث وسائل التواصل الاجتماعي.