الشرطة البريطانية تحقق في وفاة رجل أعمال روسي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عُثر على رجل الأعمال الروسي نيكولاي جلوشكوف ميتاً في منزله بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الذي استهدف عميل الاستخبارات الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالسبوري.