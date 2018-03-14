لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عُثر على رجل الأعمال الروسي نيكولاي جلوشكوف ميتاً في منزله بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الذي استهدف عميل الاستخبارات الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالسبوري.
الشرطة البريطانية تحقق في وفاة رجل أعمال روسي
الشرطة البريطانية تحقق في وفاة رجل أعمال روسي
العالم
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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الشرطة قالت إنه لا يوجد سبب أو دليل للربط بين الحادث هنا مع الهجوم الذي استهدف سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالسبوري.
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