شاهد.. لحظة تصادم عنيف بين طائرتين مروحيتين في أمريكا

شاهد.. لحظة تصادم طائرتين مروحيتين في أمريكا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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فيديو نشر حديثاً يظهر حادث تصادم مرعب بين مروحيتين تابعتين للشرطة

(CNN)-- نشر المجلس الأمريكي لسلامة النقل، الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة في مطار بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا، يظهر لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين تابعتين للشرطة ببعضهما عام 2012.
 

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