(CNN)-- نشر المجلس الأمريكي لسلامة النقل، الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة في مطار بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا، يظهر لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين تابعتين للشرطة ببعضهما عام 2012.
شاهد.. لحظة تصادم عنيف بين طائرتين مروحيتين في أمريكا
شاهد.. لحظة تصادم طائرتين مروحيتين في أمريكا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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فيديو نشر حديثاً يظهر حادث تصادم مرعب بين مروحيتين تابعتين للشرطة
(CNN)-- نشر المجلس الأمريكي لسلامة النقل، الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة في مطار بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا، يظهر لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين تابعتين للشرطة ببعضهما عام 2012.
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