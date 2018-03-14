شاهد.. لحظة تصادم عنيف بين طائرتين مروحيتين في أمريكا

(CNN)-- نشر المجلس الأمريكي لسلامة النقل، الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة في مطار بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا، يظهر لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين تابعتين للشرطة ببعضهما عام 2012.

