احتجاج بـ7 آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي 

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وضعت آلاف الأحذية أمام مبنى الكونغرس لتمثيل الأطفال الذين قتلوا بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة منذ حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في العام 2012.