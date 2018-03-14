واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وضعت آلاف الأحذية أمام مبنى الكونغرس لتمثيل الأطفال الذين قتلوا بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة منذ حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في العام 2012.
احتجاج بـ7 آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي
احتجاج بـ7 آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
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الأحذية غطت مساحة تزيد عن 10 آلاف قدم مربع من حديقة مبنى الكونغرس
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