احتجاج بـ7 آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي 

احتجاج بـ7 آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي 

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
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الأحذية غطت مساحة تزيد عن 10 آلاف قدم مربع من حديقة مبنى الكونغرس

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وضعت آلاف الأحذية أمام مبنى الكونغرس لتمثيل الأطفال الذين قتلوا بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة منذ حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في العام 2012.

الكونغرس الأمريكيأسلحةالعنفحوادثحوادث أمنية