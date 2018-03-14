(CNN)-- توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، عن عمر 76 عاما، والذي أحدث ثورة في نظرية الكم.
شاهد.. أكثر لحظات ستيفن هوكينغ طرافة
شاهد.. أكثر لحظات ستيفن هوكينغ طرافة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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ستيفن هوكينغ هو عالم متألق والذي أحدث ثورة في نظرية الكم
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