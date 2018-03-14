شاهد.. أكثر لحظات ستيفن هوكينغ طرافة

شاهد.. أكثر لحظات ستيفن هوكينغ طرافة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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1:37

ستيفن هوكينغ هو عالم متألق والذي أحدث ثورة في نظرية الكم

(CNN)-- توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، عن عمر 76 عاما، والذي أحدث ثورة في نظرية الكم.

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