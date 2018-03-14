كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الحالية في البيت الأبيض
كل ما تحتاج معرفته عن التوترات بالبيت الأبيض
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
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التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون وصلت إلى حدّها الثلاثاء، إذ أقال ترامب الدبلوماسي الأول في إدارته، في تعديل صادم آخر في البيت الأبيض.
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