كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الحالية في البيت الأبيض

كل ما تحتاج معرفته عن التوترات بالبيت الأبيض

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
أمريكاريكس تيلرسوندونالد ترامب
2:42

التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون وصلت إلى حدّها الثلاثاء، إذ أقال ترامب الدبلوماسي الأول في إدارته، في تعديل صادم آخر في البيت الأبيض.

أمريكاريكس تيلرسوندونالد ترامب